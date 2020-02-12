Политика

ИзвестияИзвестияПорошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Свою статью Порошенко начинает именно с упоминания президента РФ — «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». Сами переговоры он охарактеризовал как «изнурительный девятнадцатичасовой марафон». «Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Порошенко рассказал об одной из «самых ужасных ночей» в своей жизни

RT на русском07:37

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

РИА Новости07:18

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни

News.ru02:24

Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

РБК05:40

Порошенко назвал главную цель Минских соглашений

Телеканал 360°04:39

Порошенко назвал переговоры «четверки» «самой ужасной ночью» в его жизни

Газета.Ru06:25

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Lenta.ru01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Здоровье

Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку

В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
REGNUM 05:05
Экономика

Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам

«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
URA.Ru вчера в 00:17
Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.
ФАН 10 февраля в 21:14
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
РБК 07:05
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Энергетика

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
РБК 07:38
Шоу-бизнес

Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин

Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Privet-Rostov.ru 02:38
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Кино

Стали известны победители премии «Оскар»

Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
ИА Порт Амур 10 февраля в 03:56
Гаджеты

Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X

Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Astera 09:11
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Газета.Ru 07:35
Биатлон

Кристина Резцова не побежит спринт на чемпионате мира по биатлону

ГЛАС.RU 07:44
Происшествия

Уральского блогера Устинова избили в СИЗО

УралПолит.Ru 08:10
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Экономика

Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

Новый День вчера в 02:27
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:05
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ вчера в 05:09
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Газета.Ru 04:25
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru вчера в 05:54
Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35.
Компания 03:35
Футбол

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
RT на русском 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное