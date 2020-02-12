Свою статью Порошенко начинает именно с упоминания президента РФ — «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». Сами переговоры он охарактеризовал как «изнурительный девятнадцатичасовой марафон». «Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Энергетика Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).

Политика Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа» Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».

Кино Стали известны победители премии «Оскар» Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).

Политика Зеленский сменил главу своего офиса Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.