Политика
ИзвестияПорошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Свою статью Порошенко начинает именно с упоминания президента РФ — «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». Сами переговоры он охарактеризовал как «изнурительный девятнадцатичасовой марафон». «Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.
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Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
Общество
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала
Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Энергетика
Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
Шоу-бизнес
Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин
Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Кино
Стали известны победители премии «Оскар»
Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
Гаджеты
Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X
Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Происшествия
Уральского блогера Устинова избили в СИЗО
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.