Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни. Об этом он написал в колонке для "Украинской правды".

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

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