Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни. Об этом он написал в колонке для "Украинской правды".
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Порошенко назвал главную цель Минских соглашений

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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

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Порошенко назвал переговоры «четверки» «самой ужасной ночью» в его жизни

Газета.Ru06:25

Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

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Порошенко рассказал об одной из «самых ужасных ночей» в своей жизни

RT на русском07:37

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни

News.ru02:24

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Lenta.ru01:53
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Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
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Экономика

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

"Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы", — передает слова Путина RT.
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Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
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Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
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Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
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СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

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Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Экономика

Часть прибыли от продажи Сбербанка пойдет на погашение долгов ОПК

Оставшиеся 1,25 трлн рублей пойдут в бюджет, в том числе 350 млрд — на реструктуризацию долгов оборонных предприятий.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
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Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
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Кино

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На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
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Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Авто

Страховщики составили список самых угоняемых машин в России

Представители страховых компаний рассказали о самых угоняемых автомобилях в России.
Политическая Экспертиза 00:32
Политика

Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
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В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Игры

На официальном сайте появилась PlayStation 5

В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
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Общество

В Думу внесли поправки о расширении маткапитала

Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
The Penza Post вчера в 03:20
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
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В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel

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Политика

Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян

Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
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В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
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