Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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