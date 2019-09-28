Политика
РИА НовостиПорошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
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Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM вчера в 00:07
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Авто
Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд
Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.
Известия вчера в 09:28
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее Лавров в рамках Генассамблеи ООН встретился с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани - впервые за 11 лет.
ТК Звезда вчера в 20:22
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
CNN: подал в отставку Курт Волкер
Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.
В городе R 02:48
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Авто
McLaren подтвердил разрыв с Renault в конце 2020 года
Команда McLaren и компания Renault официально объявили, что прекратят сотрудничество в Формуле 1 по окончании сезона 2020 года.
Motorsport.com Russia 03:37
Автоспорт
«Торо Россо» может сменить название
Спорт-Экспресс 04:29
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
О здоровье актрисы молятся ее друзья и близкие. А на днях жизнерадостную Заворотнюк вспомнила и Анастасия Волочкова.
Телепрограмма вчера в 15:32
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Гаджеты
Новые процессоры Ryzen Threadripper могут перейти на новый сокет
Процессоры Ryzen Threadripper нового поколения, согласно недавнему заявлению AMD, выйдут в ноябре.
iXBT.com 03:50
Происшествия
В Якутии столкнулись два теплохода
RT на русском 01:28
Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус вчера в 06:42
Общество
Джигурда и Лисовец отреагировали на запрет курения на балконах
Влад Лисовец, в свою очередь, считает очень странным запрет курения на балконах собственных квартир.
Вести.Ru вчера в 12:48
Происшествия
Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря
Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
Российская газета 25 сентября в 04:15
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Футбол
«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 26 сентября в 04:05
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02