Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

Происшествия Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике Судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане.

Экономика Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Происшествия В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз» Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Происшествия МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Здоровье Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.

Здоровье Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

Политика Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.

Космос Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.

Политика Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Общество В России создадут базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Происшествия Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Авто Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).