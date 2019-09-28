Политика
РИА НовостиПорошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
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Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
RT на русском 04:45
Политика
Курт Волкер со скандалом уходит в отставку
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
ИА REX вчера в 21:00
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Автоспорт
Шварцман стал чемпионом Формулы-3
Советский спорт 04:20
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-8» начал стыковку с МКС
Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором. Сама стыковка при этом займет несколько часов.
ТАСС 07:30
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
Еще в апреле долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах был на уровне «B-», а также краткосрочный — на уровне «В». По словам аналитиков, такие рейтинги свидетельствуют о низким уровне доходов на душу населения, неблагоприятной институциональной среде и сложной политической ситуации.
Украина.ру 02:21
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Общество
МЧС опровергло запрет на курение на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Политика
Захарова: Россия «приложила руку» к Нэнси Пелоси
Ранее спикер нижней палаты конгресса США заявила, что в скандале вокруг июльского телефонного разговора Зеленского и Трампа виновна Москва.
ТВ Центр вчера в 11:27
Футбол
Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Политика
Губернатор Бочаров участвует в заседании президиума «ЕР» в Волгограде
Расширенное заседание президиума регионального политического совета волгоградского отделения партии «Единая Россия», в котором участвует губернатор Андрей Бочаров, проходит сегодня в Волгограде.
Крестьянская жизнь 02:45
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Энергетика
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина должна была быть максимально похожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU вчера в 11:50
Политика
Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев
Лукашенко отметил, что Белоруссия готова помочь в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем введения своего миротворческого контингента.
RuNews24.ru 26 сентября в 05:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Авто
Mercedes подтвердил контракт с McLaren
Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.
Автоновости дня 06:07