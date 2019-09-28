Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

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