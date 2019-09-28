Политика
РИА НовостиПорошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
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Футбол
Для зрителей финала ЛЧ транспорт в Петербурге станет бесплатным
Власти Петербурга намерены запустить шаттлы от основных транспортных узлов до стадиона для доставки болельщиков финального матча Лиги чемпионов в 2021 году.
Мойка78 01:53
Политика
Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН
Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Политика
На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку
Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.
Утро.ru 03:14
Авто
Новый штраф за +10 км/ч, снижение транспортного налога и другие события недели
Власти рассказали, когда снизят нештрафуемый скоростной лимит Ненаказуемый порог превышения скорости может быть снижен с 20 км/ч до 10 км/ч в начале 2020 года.
Авторамблер 03:00
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку
Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ вчера в 07:46
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС вчера в 12:09
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия вчера в 00:36
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Наука
Создан катализатор для получения газообразного дейтерия
Исследователи из Университета Осаки разработали катализатор, который позволяет производить газообразный дейтерий — D2 — и протодейтерий — HD — из недорогого исходного сырья в присутствии тяжелой воды.
Индикатор 25 сентября в 07:04
Авто
В Mercedes подтвердили контракт с McLaren
В предыдущие годы в McLaren сумели создать базис для своего возвращения на вершину, этому способствовало и успешное выступление с Renault в нынешнем сезоне.
F1news.ru 04:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Певица выложила из Владивостока снимок на фоне набережной, посетовала на пробки в городе, а после концерта устроила корпоративный ужин, на котором присутствовали её друзья из Приморья.
Восток-Медиа вчера в 19:58
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа
Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Единоборства
Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227
После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.
Sport24.ru вчера в 19:33
Происшествия
Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане
Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.
Интерфакс 00:58
Гаджеты
Новый iPhone 11 подешевел в России
Специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цена на новые смартфоны в России, заметили удешевление iPhone 11.Так, презентация нового устройства состоялась 10 сентября, а в продажу на российском рынке гаджет поступил 20 сентября.
PROkhab.ru вчера в 07:50
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Политика
Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02