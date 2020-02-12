Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко в своей колонке для издания "Украинская правда" рассказал о "самой ужасной ночи в жизни". Ей оказались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году во время саммита "нормандской четверки".

Порошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»

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