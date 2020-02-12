Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПорошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»

Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко в своей колонке для издания "Украинская правда" рассказал о "самой ужасной ночи в жизни". Ей оказались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году во время саммита "нормандской четверки".
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Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

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