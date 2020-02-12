Политика
Комсомольская правдаПорошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»
Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко в своей колонке для издания "Украинская правда" рассказал о "самой ужасной ночи в жизни". Ей оказались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году во время саммита "нормандской четверки".
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Экономика
Правительство может снизить страховые взносы
Снижение страховых взносов в обмен на повышение НДС обсуждали в правительстве в 2017-2018 годах.
Политика
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Транспорт
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Армия и оружие
В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии
В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей
Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Технологии
В РФ приступили к разработке сетей связи 5G
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Футбол
Головин пропустит матч «Монако» с «Дижоном»
Головин сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», но вынужден будет пропустить игру с «Дижоном», которая намечена на 22 февраля.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Происшествия
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Энергетика
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнерство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина, рассказали три источника "Ъ".
Происшествия