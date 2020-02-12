Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПорошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
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Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

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Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

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News.ru02:24

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Lenta.ru01:53
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