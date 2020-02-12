Политика
Rambler News ServiceПорошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
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Армия и оружие
ЦПВС: военные США открыли огонь по мирным жителям в Сирии
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Общество
Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет
Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
Армия и оружие
Эрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
Общество
Медведева объявила о запуске онлайн-магазина
Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.
Здоровье
В региональном минздраве прокомментировали жалобу на установленные в кабинетах УЗИ камеры
В калининградской женской консультации на ул Пионерской установили видеокамеры в кабинете УЗИ. СК России поручил провести проверку.
Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
Общество
В Госдуму внесена поправка о расширении программы маткапитала
Политика
Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Экономика
Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.