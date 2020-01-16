Политика
РЕН ТВПорошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
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Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда.
— Петр Порошенко, украинский политикТелеканал 360° 10:59
с чего всё началось
"В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter.РИА Новости10:20
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