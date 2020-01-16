с чего всё началось

Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Футбол Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Экономика ООН: рост мирового ВВП в 2019 году упал до 10-летнего минимума Рост мировой экономики по итогам 2019 года составил 2,3%, что является минимальным значением за последние 10 лет, говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2020 год» 16 января опубликованном на официальном сайте организации.