с чего всё началось

Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Авто УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Политика Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Космос У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.

Общество Авербух ответил на обвинения Рудковской Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.