Политика

РЕН ТВРЕН ТВПорошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Читать в источнике
Комментировать84
Петр Порошенко
Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда.
— Петр Порошенко, украинский политикТелеканал 360° 10:59

Подробнее о событии

В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о послании Путина

RT на русском12:29

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Lenta.ru06:35

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

РИА Новости10:20

Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

Известия10:09

Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

РЕН ТВ09:12

Порошенко напугало послание Путина Федеральному собранию

Взгляд.ру07:33

Порошенко увидел в послании Путина угрозу для Украины

РБК11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

Единороссы поддержали кандидатуру Мишустина

По словам руководителя фракции Сергея Неверова, встреча прошла конструктивно.
Общественная служба новостей 03:11
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4

Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 00:59
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Политика

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране

Депутаты фракции "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот внесли в Государственную думу проект закона, который предполагает ввести дополнительные ограничения для деятельности партий, вплоть до ликвидации.
Московский Комсомолец 12:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине

Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Вести Подмосковья 11:19
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Росбалт 12:13
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Кино

Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу

Popcornnews.ru 08:10
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Газета.Ru 07:57
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Наука

Рекомендовано специалистами: 6 советов для тех, кто борется с бессонницей

Если в течение длительного времени (две недели и больше) вы не можете заснуть, или просыпаетесь в неурочное время, или утром чувствуете себя разбитым (хотя вроде бы крепко спали) — вам точно стоит показаться специалисту.
Популярная механика 09:16
Общество

Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем

Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если сочтет подписанное соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушающим нормы свободной торговли.
ТАСС 11:54
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Авто

Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу

Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Московский Комсомолец 14 января в 11:54
Политика

Путин создал новую должность для Медведева

Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Блокнот.ру 08:54
Фигурное катание

Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале

В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Спорт БИЗНЕС Online 07:51
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News 10:19
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета 12:14
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Экономика

Фастфуд обеспечил более половины рынка общепита России в 2019 году

Фастфуд обеспечил более половины рынка общепита России в 2019 году, сообщает «Ъ». со ссылкой на данные NPD Group.
Retailer.ru 04:53
Футбол

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Общество

После обещаний Мишустина акции «Яндекса» обновили максимум

На 11:17 мск бумаги компании торговались по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%). Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.
Аргументы недели 10:31
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное