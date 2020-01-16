Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Гаджеты В России создали премиальный неубиваемый смартфон Российская компания Mobile Inform Group презентовала премиальный смартфон с ударопрочным корпусом из металла с прорезиненными вставками.

Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

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Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ» Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.