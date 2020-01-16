Политика
РИА НовостиПорошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева.
Гаджеты
В России создали премиальный неубиваемый смартфон
Российская компания Mobile Inform Group презентовала премиальный смартфон с ударопрочным корпусом из металла с прорезиненными вставками.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Здоровье
Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»
Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Армия и оружие
Против 100 беспилотников: Boeing тестирует новейшую лазерную пушку
Крупнейшая аэрокосмическая компания США Boeing все активнее занимается испытаниями новейших систем лазерного оружия.
Армия и оружие
По военной базе в Ираке нанесли ракетный удар
Военная база Эт-Таджи, которая расположена в Ираке к северу от Багдада, подверглась ракетной атаке.
Политика
Медведев оценил работу его правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Бородиной сбрила себе бровь
Дочь Бородиной осталась без левой брови. Обошлось без кровопролитий - девочку вовремя поймали на шалости.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Общество
Адвокат: гражданин России Бурков намерен признать вину в суде США
Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
Гаджеты
Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE
Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о видеокарте Radeon RX 5600 XT. Сообщается, что там используется графический процессор Navi 10 XLE.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Экономика
«РусГидро» пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании
Публикация вызвала сильные колебания ее котировок.