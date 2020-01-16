Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
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Порошенко напугало послание Путина Федеральному собранию

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Порошенко заявил, что послание Путина является угрозой для Украины

Московский Комсомолец10:45

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

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Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

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Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

РЕН ТВ09:12

Порошенко увидел угрозу Украине в послании Путина

Телеканал 360°10:59

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Lenta.ru06:35
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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