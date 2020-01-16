с чего всё началось

Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда.

Политика Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.

Футбол В Белоруссии пожизненно дисквалифицировали двух футболистов В Белоруссии футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата из-за договорных матчей.

Происшествия МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи Международный авиационный комитет (МАК) представил заключительный отчет о причинах ЧП с самолетом Utair в Сочи в 2018 году, когда лайнер скатился в реку при посадке.

Политика В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.