Политика
РБКПорошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.РИА Новости14:58
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Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Происшествия
В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России
RT на русском 18 сентября в 23:45
Экономика
Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства
Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Футбол
Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов мадридского "Атлетико".
Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»
Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания.
ТАСС 01:37
Футбол
Милан — Интер 0:2
Спорт-Экспресс 16:43
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Происшествия
Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу
"По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.
ТАСС 11:58
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom 19 сентября в 11:00
Политика
Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РИА Новости 14:38
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Футбол
«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат
Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.
Газета.Ru 17:30
Политика
В Белом доме подтвердили дату встречи Зеленского и Трампа
Дату переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа подтвердил представитель Белого дома.
Life.ru 05:58
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 19 сентября в 14:07
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru 07:00
Теннис
Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге
В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Политика
Власти США ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.
RT на русском 16:29
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00