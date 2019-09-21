Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Экономика Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.

Футбол Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов мадридского "Атлетико".

Шоу-бизнес Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Происшествия Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим» Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания.

Происшествия Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу "По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Наука Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.

Политика Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Футбол «Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.

Политика В Белом доме подтвердили дату встречи Зеленского и Трампа Дату переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа подтвердил представитель Белого дома.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Политика В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера» Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Игры В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Политика Власти США ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.