Политика

РБКРБКПорошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
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с чего всё началось

Порошенко оценил последствия нового госпереворота для Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости14:58

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Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

РБК18:03

Порошенко оценил последствия «еще одного Майдана» для Украины

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Порошенко оценил шансы Украины пережить еще один майдан

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Порошенко предупредил о возможной гибели Украины

Московский Комсомолец15:23

Порошенко оценил последствия нового Майдана для Украины

РЕН ТВ15:07

Порошенко оценил последствия нового госпереворота для Украины

РИА Новости14:58
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Политика

Офис Зеленского заявил о несоответствии ценностей Украины и ЕС

На Украине представители президентской партии "Слуга народа" высказались о несоответствии ценностей страны с ценностями Евросоюза.
РЕН ТВ 18:44
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Ахмат — Крылья Советов 1:1

LiveSport.ru 06:15
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В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя

Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.
Кубанские новости 19 сентября в 00:27
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
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Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Футбол

«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»

Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости 12:20
Футбол

«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву

Sportbox.RU 16:36
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК 17:28
Происшествия

Москалькова назвала справедливым решение суда по делу Устинова

Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Наука

Физики научились охлаждать отрицательные ионы

Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
N+1 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес

Раскрыты размеры пенсий российских артистов

Lenta.ru 19:26
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ 17:59
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Космос

Запуск модуля «Наука» пройдет со штатными топливными баками

Goroday.ru 02:59
Экономика

Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства

Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru 17:23
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова намерена научить Ольгу Бузову садиться на шпагат

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова заверила, что может научить Ольгу Бузову садиться на шпагат.
Дни24 09:10
Политика

Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Футбол

«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет

ProstoProSport 17:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
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