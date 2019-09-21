Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

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