Политика

РБКРБКПорошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
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с чего всё началось

Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
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Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

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Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.
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В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов".
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Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.
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Губы-вареники звезды «Папиных дочек» привели в ужас поклонников

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Минобороны РФ рассекретило документы, касающиеся освобождения Таллина

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Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Объявлены номинанты премии Golden Joystick Awards 2019

Издание GamesRadar на своём сайте объявило список номинантов 37-й ежегодной церемонии награждения Golden Joystick Awards, где определятся лучшие игры 2019 года.
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РБК 16:23
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WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
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Горит крупнейший ТЦ «Максим» во Владивостоке

Последний крупный пожар в городе был связан с НИИ Климстрой проект, произошедший во время рабочего дня. Тогда в огне погибло 9 человек.
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«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0

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Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями

Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
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Уфологи заявили, что нашли доказательства присутствия инопланетян на Земле.
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Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
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В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии

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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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