Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

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