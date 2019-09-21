Политика
РБКПорошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.РИА Новости14:58
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России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
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Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
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Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
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Последний крупный пожар в городе был связан с НИИ Климстрой проект, произошедший во время рабочего дня. Тогда в огне погибло 9 человек.
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Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
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