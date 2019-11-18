Политика

Утро.ruУтро.ruПорошенко назвал российским заказом открытые против него судебные дела

В партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, назвали "российским заказом" присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы пятого главы государства.
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Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РИА Новости07:15

Порошенко заявил о «российском следе» в намерении снять с него неприкосновенность

ТАСС06:18

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РБК06:50

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Lenta.ru06:48

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»

RT на русском07:46

Пресс-служба Порошенко увидела заказ РФ в планах снять с него неприкосновенность

Известия07:08

В уголовном преследовании Порошенко увидели «российский след»

REGNUM05:42
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Российская газета 10:41
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Наука

Ученые назвали причину внезапной остановки сердца

Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Телеканал 360° 07:18
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев будет добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.
ТАСС 17:43
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика

Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей

Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
Zab.RU 09:10
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец 12:40
Футбол

Италия — Армения 9:1

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Чемпионат 16:33
Кино

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
ТАКТ-Новости вчера в 00:30
Финансы

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.
BFM.ru 18:40
Наука

Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

Учёными впервые созданы голограммы, которые можно увидеть невооружённым глазом, а также услышать и пощупать.
Вести.Наука 05:29
Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
SpeedMe вчера в 21:56
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Общество

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM 07:59
Игры

Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Игромания.ру 18:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Финансы

Китай пытается избавиться от долларовой зависимости

По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
ИА "Реалист" 01:12
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 11:14
Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости 16:50
Политика

Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений.
RT на русском 19:16
Экономика

Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Росбалт 10:42
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе в разведении сил.
ТК Звезда 16 ноября в 21:47
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Культура

В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Mosaica.ru 05:22
Космос

В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
REGNUM вчера в 07:59
Спорт

Путин увеличил стипендии призерам Олимпийских игр пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин повысил стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.
VSE42.RU 17:38
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