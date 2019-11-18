Политика
Утро.ruПорошенко назвал российским заказом открытые против него судебные дела
В партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, назвали "российским заказом" присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы пятого главы государства.
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Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Наука
Ученые назвали причину внезапной остановки сердца
Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев будет добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Экономика
Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей
Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Футбол
Италия — Армения 9:1
Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Кино
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
Финансы
РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.
Наука
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать
Учёными впервые созданы голограммы, которые можно увидеть невооружённым глазом, а также услышать и пощупать.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Финансы
Китай пытается избавиться от долларовой зависимости
По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Политика
Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений.
Экономика
Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе в разведении сил.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Культура
В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала
По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Космос
В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
Спорт
Путин увеличил стипендии призерам Олимпийских игр пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин повысил стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.