В партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, назвали "российским заказом" присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы пятого главы государства.

Порошенко назвал российским заказом открытые против него судебные дела

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев будет добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.

Футбол Италия — Армения 9:1 Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

Авто Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.

Игры Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.

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Политика Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений.

Экономика Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе в разведении сил.