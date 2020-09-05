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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия. Он сказал, что партия «Европейская солидарность», которую он представляет в Верховной раде, продолжит держать оборону против влияния Кремля.В источнике
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РИА Новости

Порошенко оценил введенные против него Россией санкции

РИА Новостивчера в 15:34
РБК

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

РБКвчера в 11:47
Газета.Ru

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

Газета.Ruвчера в 10:33
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Коммерсантъвчера в 11:38
Lenta.ru

Порошенко отреагировал на введенные Россией санкции против него

Lenta.ruвчера в 10:16
RT на русском

Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»

RT на русскомвчера в 10:14
ТАСС

Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции со «знаком качества»

ТАССвчера в 09:53

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новостивчера в 13:28
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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