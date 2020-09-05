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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия. Он сказал, что партия «Европейская солидарность», которую он представляет в Верховной раде, продолжит держать оборону против влияния Кремля.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

РБК11:47
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Коммерсантъ11:38
Lenta.ru

Порошенко отреагировал на введенные Россией санкции против него

Lenta.ru10:16
Газета.Ru

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

Газета.Ru10:33
RT на русском

Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»

RT на русском10:14
НТВ

Порошенко воспринял санкции от РФ как «знак качества»

НТВ10:13
ТАСС

Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции со «знаком качества»

ТАСС09:53

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
19

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°вчера в 10:39
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Премьер Украины «уверяет» граждан в стабильности курса гривны

Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM05:49
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