Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия. Он сказал, что партия «Европейская солидарность», которую он представляет в Верховной раде, продолжит держать оборону против влияния Кремля.В источнике
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