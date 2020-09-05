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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия. Он сказал, что партия «Европейская солидарность», которую он представляет в Верховной раде, продолжит держать оборону против влияния Кремля.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Порошенко оценил введенные против него Россией санкции

РИА Новости15:34
RT на русском

Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»

RT на русском10:14
Коммерсантъ

Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой

Коммерсантъ11:38
Газета.Ru

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

Газета.Ru10:33
Lenta.ru

Порошенко отреагировал на введенные Россией санкции против него

Lenta.ru10:16
РБК

Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

РБК11:47
ТАСС

Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции со «знаком качества»

ТАСС09:53

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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Минск опубликует записи перехваченного разговора Берлина и Варшавы

Власти Белоруссии собираются обнародовать перехватить разговор Польши и Германии, доказывающие, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального – это фальсификация.
Финансовая газетавчера в 14:24
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Гендиректор «СТС» сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
ToDay News Ufa10:26
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Шойгу заявил об активизации разведывательной деятельности НАТО

«Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года — 87 полетов, сейчас — около 120»,— сказал господин Шойгу журналистам после завершения Армейских игр — 2020 (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ15:52
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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