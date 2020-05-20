Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

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