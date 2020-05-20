Политика
RT на русскомПорошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за материала о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою деловую репутацию после материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, появившегося на сайте «РБК».
Городовой 08:03
Футбол
Сезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентября
Следующий футбольный сезон в стране планируют начать 1 сентября. Напомним, в настоящий момент мир переживает пандемию коронавируса.
Евро-футбол.ру 11:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
На Украине продлили карантин из-за коронавируса
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин из-за коронавируса до 22 июня, который действовал до 22 мая, но с рядом смягчений.
РИА Новости 08:06
Авто
Harley-Davidson возобновит работу и сократит выпуск мотоциклов
Крупнейший производитель мотоциклов в США Harley-Davidson на этой неделе частично возобновит работу заводов и ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.
Интерфакс 10:13
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Политика
МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ
Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК 11:05
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
Здоровье
«Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах российских медиков
Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.
Дождь 10:34
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России
Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:34
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело
Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.
Neva.Today 11:30
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Футбол
«Ростов» провел тестирование на коронавирус
Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки, говорится в сообщении клуба.
Советский спорт 03:49
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
ЖКХ
В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты
Подачу тепла возобновили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, отопление вновь включили как в жилых домах, так и в социальных объектах региона.
ТАСС 12:53
Здоровье
В некоторых районах Ростовской области могут ослабить самоизоляцию
В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42