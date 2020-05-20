Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского

РБК12:25

Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением

РИА Новости12:01

Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи «разговора с Байденом»

Комсомольская правда11:35

Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

RT на русском11:13

Порошенко назвал его разговоры с Байденом «подделкой» и «спецоперацией Кремля»

ТК Звезда13:07

Прояснился источник утечки разговоров Порошенко и Байдена

Московский Комсомолец10:26

Представитель Байдена назвал «переговоры» с Порошенко «пустой историей»

REGNUM08:47
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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Наука

Впервые зафиксированы связанные спиновые состояния ядра и электрона

Индикатор 13:38
Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за материала о Венесуэле

Компания «Роснефть» решила защитить свою деловую репутацию после материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, появившегося на сайте «РБК».
Городовой 08:03
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Футбол

Сезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентября

Следующий футбольный сезон в стране планируют начать 1 сентября. Напомним, в настоящий момент мир переживает пандемию коронавируса.
Евро-футбол.ру 11:23
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Общество

На Украине продлили карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин из-за коронавируса до 22 июня, который действовал до 22 мая, но с рядом смягчений.
РИА Новости 08:06
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Авто

Harley-Davidson возобновит работу и сократит выпуск мотоциклов

Крупнейший производитель мотоциклов в США Harley-Davidson на этой неделе частично возобновит работу заводов и ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.
Интерфакс 10:13
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
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Политика

МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ

Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
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Экономика

Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК 11:05
2
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
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Здоровье

«Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах российских медиков

Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.
Дождь 10:34
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,7K
Политика

Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России

Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:34
Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
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Общество

Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело

Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.
Neva.Today 11:30
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
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Футбол

«Ростов» провел тестирование на коронавирус

Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки, говорится в сообщении клуба.
Советский спорт 03:49
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
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ЖКХ

В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты

Подачу тепла возобновили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, отопление вновь включили как в жилых домах, так и в социальных объектах региона.
ТАСС 12:53
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Здоровье

В некоторых районах Ростовской области могут ослабить самоизоляцию

В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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