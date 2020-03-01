Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам. Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолецвчера в 13:45

Подробнее о событии

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Известия07:31

СМИ выяснили, где Порошенко скрывается от допросов

Аргументы недели08:06

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

РБК01:45

Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов

РИА Новости07:46

Адвокаты Порошенко рассказали о его отъезде с Украины перед допросом в ГБР

Газета.Ru03:56

Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию

Lenta.ru06:01

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолецвчера в 13:45
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Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

РИА Новости 07:06
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Вести.Ru вчера в 06:43
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Ранее глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард рассказал, что создание системы ПРО специально для защиты от РФ и Китая нереализуемо именно с технической точки зрения.
Shraibikus News 04:18
Шоу-бизнес

Лолита выйдет замуж в шестой раз

Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
RuNews24.ru 05:17
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Вести.Ru 06:30
Хоккей

Плющев: каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, нужно ли останавливать сезон КХЛ в связи с распространением коронавируса.
Чемпионат 08:15
Происшествия

На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Газета.Ru 08:24
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК 07:36
Происшествия

Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе

Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
iReactor 07:13
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости 08:23
Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 09:38
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Политика

Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу

Кабмин Украины временно остановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:13
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Комсомольская правда вчера в 20:47
Общество

В России выписали 7 заболевших коронавирусом

Семь человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
РЕН ТВ 08:26
Армия и оружие

В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих

Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии.
Известия 08:26
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Ведомости 03:09
Политика

Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
РИА Новости 06:32
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
BFM.ru вчера в 07:05
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Футбол

АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Экономика

Кудрин озвучил потери России от обвала цен на нефть и падения рубля

Российский бюджет может потерять около 3 трлн рублей из-за обвала цен на нефть и падения рубля, считает глава Счетной палаты.
Российский Диалог вчера в 14:49
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Общество

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:36
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