Политика
РИА НовостиПорошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам. Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
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с чего всё началось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).Московский Комсомолецвчера в 13:45
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Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Финансы
Банк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Политика
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Происшествия
В Тульской области ветер оставил без энергоснабжения несколько районов
В ГУ МЧС по региону уточнили, что по данным на 11:30 без электроснабжения оставались около двух тысяч домов, более 12 тыс. жителей в семи муниципальных образованиях Тульской области — в Дубенском, Заокском, Ясногорском районах, в Туле, Алексине, Кимовске, Донском.
Гаджеты
Беспроводные наушники-вкладыши Sennheiser Momentum True Wireless 2: до 28 часов музыки
Футбол
АПЛ приостановила сезон как минимум до 4 апреля
Чемпионат Англии и турниры всех остальных английских профессиональных лиг будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса, сообщает журналист BBC Дэн Роан.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Общество
Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин
Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Шоу-бизнес
Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом
Уральская звезда Black Star рассказала о беременности.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Единоборства
Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Авто
В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Политика
Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.