Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).

с чего всё началось

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам. Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

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