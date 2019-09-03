Политика
ИзвестияПорошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Игоря Головань.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
Пожар на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ТАСС 13:08
Авто
Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера
Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
32CARS.ru 06:17
Политика
МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом
МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Гаджеты
Обновлённый iPhone XR протестировали в Geekbench
В бенчмарке новый смартфон проходит под кодовым названием iPhone 12.1 и он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, работает под управлением операционной системы iOS 13.1 и оснащен процессором с шестью ядрами и частотой 2,66 ГГц.
Astera 02:49
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Культура
Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции
StarHit.ru вчера в 06:15
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»
Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Спорт-Экспресс 13:35