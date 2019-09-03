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ИА НовороссияПорошенко не явился на допрос в ГБР
Напомним, что 13 августа суд в Киеве дал разрешение на допрос экс-президента Украины Порошенко в Государственном бюро расследований с применением полиграфа. Днем ранее Порошенко провел на допросе в ГБР 2,5 часа.
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО "Северные берега", которые продлятся до 19 сентября, сообщает пресс-служба альянса.
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Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Найдена ошибка в прошивке. AMD объяснила слишком низкие частоты процессоров Ryzen третьего поколения
С выпуском процессоров AMD Ryzen третьего поколения многие пользователи начали жаловаться, что они не достигают заявленных максимальных частот.
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Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
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Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
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Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
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В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с дагестанскими коллегами задержали двух местных криминальных авторитетов.
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