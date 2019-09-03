Напомним, что 13 августа суд в Киеве дал разрешение на допрос экс-президента Украины Порошенко в Государственном бюро расследований с применением полиграфа. Днем ранее Порошенко провел на допросе в ГБР 2,5 часа.

Порошенко не явился на допрос в ГБР

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