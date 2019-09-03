Политика

ИзвестияИзвестияПорошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Игоря Головань.
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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

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