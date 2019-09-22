Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, немецкий политик действительно предлагал провести в Донбассе выборы под эгидой ОБСЕ, однако речи об особом статусе региона не шло.
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Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Газета.Ru11:44

«Формулы Штайнмайера» не существует: Порошенко заявил, что «это все выдумки»

Вести.Ru06:43

Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей «формуле Штайнмайера»

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Политолог прокомментировал слова Порошенко о «формуле Штайнмайера»

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Порошенко рассказал о «формуле Лаврова» по Донбассу

Lenta.ru07:33

Порошенко опроверг существование согласованной «формулы Штайнмайера»

РБК10:05

Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу

РЕН ТВ06:18
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Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
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В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.
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Клинцевич предложил отравленному в Эймсбери британцу лечиться в России

Сенатор Франц Клинцевич назвал иск британца Чарльза Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, подготовленным "мероприятием с продолжением русофобии".
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Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов.
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