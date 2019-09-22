Политика
Газета.RuПорошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, немецкий политик действительно предлагал провести в Донбассе выборы под эгидой ОБСЕ, однако речи об особом статусе региона не шло.
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Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Происшествия
14 российских туристов пострадали в ДТП в Турции
В курортном турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, об этом 21 сентября сообщает издание CNN Turk.
REGNUM вчера в 13:08
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Sportbox.RU 07:28
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.
Слово и Дело 04:51
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин 06:41
Автоспорт
Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1".
Вестник Кавказа 12:21
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК 10:57
Авто
В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru вчера в 18:09
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний
Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 20 сентября в 13:30
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
RT на русском 13:59
Футбол
Арсенал — Астон Вилла 3:2
Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. Первыми открыли счет гости еще в первом тайме.
Спорт-Экспресс 13:25
Наука
В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.
Профиль вчера в 15:40
Происшествия
Клинцевич предложил отравленному в Эймсбери британцу лечиться в России
Сенатор Франц Клинцевич назвал иск британца Чарльза Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, подготовленным "мероприятием с продолжением русофобии".
РИА Новости 08:16
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Политика
Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов.
Газета.Ru 13:43
Футбол
Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»
Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло.
Спорт-Экспресс 13:19
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32