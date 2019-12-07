Политика
Lenta.ruПорошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Спорт
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Экономика
ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Политика
Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым ходить кругами в Херсонской области Украины.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
США и Иран обменялись заключенными
Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала интимное фото, на котором кормит сына грудью
Регина и Влад год назад стали родителями, а именно, 5 декабря у них родился сын Михаил, которого Регина часто ласково называет в Instagram-аккаунте Майклом.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
ВС Турции покинут Сирию только после того, как ее об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Политика
Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом
Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Общество
Крупнейший в мире водопад Виктория высох
Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
Наука
Ученые назвали новую причину возникновения рака
Учёные провели анализ 13 различных тканей и смогли установить, что появление множества однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) повышает риск развития болезни.