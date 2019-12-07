Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.
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Порошенко объяснил свой призыв выйти на всенародную акцию

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Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

Lenta.ru06:38

Киев готовится к антиЗе-Майдану против «капитуляции» на «нормандском саммите»

Пятый канал08:02

Порошенко: Призыв выйти на Майдан не является протестом против власти

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Порошенко назвал цель митинга в Киеве 8 декабря

RT на русском06:55

Порошенко объяснил призыв выйти на майдан перед саммитом «четверки»

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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
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Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
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Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

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Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле

Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года.
РБК 11:39
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
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Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу

В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 11:43
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Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Политика

Порошенко призвал построить стену на границе с Россией

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
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Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
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У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда вчера в 23:34
Политика

Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой

Решительно осуждаем попытки фальсификации итогов Второй мировой войны.
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Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
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СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
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Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
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Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
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Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
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Зенит — Динамо 3:0

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Певица Алсу и Ксения Собчак станцевали башкирские танцы

На кадрах — под башкирскую национальную музыку танцуют Заслуженная артистка России Алсу и телеведущая Ксения Собчак.
Вести Татарстан 08:45
Происшествия

Два семилетних мальчика упали под лед на реке в Волгоградской области

РБК 08:17
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Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новости 05 декабря в 23:10
Наука

Ученые нашли новую причину рака

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Политика Сегодня 02:26
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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