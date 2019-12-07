Политика
Lenta.ruПорошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.
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Политика
В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Космос
Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле
Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Политика
Порошенко призвал построить стену на границе с Россией
Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Футбол
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Политика
Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой
Решительно осуждаем попытки фальсификации итогов Второй мировой войны.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Футбол
Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии
Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Шоу-бизнес
Певица Алсу и Ксения Собчак станцевали башкирские танцы
На кадрах — под башкирскую национальную музыку танцуют Заслуженная артистка России Алсу и телеведущая Ксения Собчак.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.