Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.

Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

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