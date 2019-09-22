Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала», видео интервью опубликовано на YouTube. Порошенко заявил, что он и его политическая сила «никого и ничего» не боятся.
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Петр Порошенко
Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко.
— Петр Порошенко, украинский политикDaily Storm 04:29

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