Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко.

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