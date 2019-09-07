Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными. Об этом он написал в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
— Как пятый президент Украины, будучи причастным к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает, — написал Порошенко в "Фейсбуке
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