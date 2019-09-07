с чего всё началось

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

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