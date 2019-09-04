Политика
Красная веснаПорошенко передразнили в Раде на глазах у Зеленского
Видео опубликовали украинские «Вести». Речь народного депутата от «Европейской солидарности» Богдан со спины сопровождал поднятием рук и кривлянием. За выступлением Порошенко и действиями пародиста с трибуны наблюдал действующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Происшествия
В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. Шесть человек погибли, многие пострадали.
РЕН ТВ 00:52
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Футбол
ЦСКА показал шествие фанатов в Туле
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео о матче 8-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). В ролик, в том числе попал массовый проход фанатов красно-синих в Туле, который состоялся за несколько часов до игры.
Спорт-Экспресс 16:20
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Политика
Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ 15:05
Футбол
Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.
Спорт-Экспресс 15:20
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16
Политика
Соловьев предрек новые войны на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Космос
Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили об успешном завершении стадии защиты эскизного проекта телескопом WFIRST.
Rusargument 11:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Экономика
«Вкусвилл» планирует открыть магазины в Европе и Китае
Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.
Ведомости 04:55
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.
Astera 16:20
Здоровье
Названы способы снизить риск возникновения рака
Специалисты в области здравоохранения назвали семь способов, которые помогут людям снизить риск возникновения рака, сообщают argumenti.ru.
МИР 24 11:14
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Футбол
Донские клубы узнали соперников по Кубку России
Песчанокопская Чайка на стадии 1/32 финала со счётом 5:2 на выезде обыграла черкесский Интер.
Чемпионат-Ростов 03:29
Экономика
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
РИА Новости 12:10