Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, немецкий политик действительно предлагал провести в Донбассе выборы под эгидой ОБСЕ, однако речи об особом статусе региона не шло.
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Политолог прокомментировал слова Порошенко о «формуле Штайнмайера»

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Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей «формуле Штайнмайера»

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«Формулы Штайнмайера» не существует: Порошенко заявил, что «это все выдумки»

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Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу

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Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
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Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион «Динамо»

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Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам

Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).
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Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото

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МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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Эксперт констатировал, что Украина не может сражаться с Россией «в стратегической глубине».
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Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе

Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.
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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
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Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
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В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

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