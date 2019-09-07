Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

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