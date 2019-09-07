Политика
Lenta.ruПорошенко похвалил себя за обмен пленными
Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.
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Политика
Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
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Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
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Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России.
Спорт-Экспресс 08:11
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.
Индикатор 05 сентября в 10:35
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
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В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
По информации российского офиса «БМВ», стоимость BMW X3 M Competition составляет от 6 миллионов 690 тысяч рублей, в то время как цена X4 M Competition составляет от 6 миллионов 820 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 08:31
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Происшествия
В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы
Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Политика
Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.
ТК Звезда 05:11
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Музыка
Как Глория Гейнор стала исполнительницей главного диско-хита
Звезда диско 1970-х, исполнительница международного хита "I will survive" Глория Гейнор не планировала становиться певицей, хотя втайне мечтала о сцене - у нее дома всегда звучали музыкальные пластинки, отец играл на гитаре и пел в группе, а братья сформировали госпел-квартет.
Газета.Ru 09:18
Происшествия
Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области
Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.
КП - Саратов 04:13
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Vprognoze.ru 02:51
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Политика
Косачев считает обмен между Москвой и Киевом первым шагом к диалогу
Ранее Россия и Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передали друг другу по 35 граждан.
Парламентская газета 07:00
Космос
Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи
Телеканал 360° вчера в 21:10
Авто
УАЗ показал неизвестный концепт модели УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели предшествовала масса различных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Футбол
ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском 09:38
Политика
Кадлоу: Торговая война между США и Китаем может затянуться на годы
Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может длиться годы, несмотря на проведение торговых переговоров между странами, заявил экономический советник Белого дома США Ларри Кадлоу в ходе беседы с журналистами.
REGNUM вчера в 22:03