При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Политика Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".

Общество Нидерланды перестанут называть себя Голландией Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.

Политика Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter 16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.

Наука Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.

Происшествия В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.

Политика Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Политика В Иране освободят задержанную российскую журналистку Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.

Гаджеты Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

Гаджеты Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.

Шоу-бизнес Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Волейбол Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

Политика Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.

Армия и оружие SDF пригрозили Турции тотальной войной Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.