Политика
Lenta.ruПорошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко нахамил лидеру националистов в телестудии из-за «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолецвчера в 23:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
Нидерланды перестанут называть себя Голландией
Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Политика
Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль 04 октября в 16:10
Происшествия
В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Происшествия
В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей
В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Политика
В Иране освободят задержанную российскую журналистку
Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
РИА Новости 04 октября в 12:18
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
Гаджеты
Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть
Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.
Ferra вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова
Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.
Телепрограмма 01:49
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Интерфакс 04 октября в 15:59
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Космос
В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
TV BRICS 04 октября в 08:15
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика
Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере
Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02