Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером.
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Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru00:24

Порошенко устроил перепалку на телеэкране из-за «формулы Штайнмайера»

Life.ruвчера в 21:40

Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

Телеканал 360°вчера в 22:58

Порошенко устроил перепалку с националистом на украинском шоу

Известиявчера в 22:40

Порошенко нахамил лидеру националистов в телестудии из-за «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 23:34

Порошенко поскандалил на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

РЕН ТВвчера в 21:19

Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 21:03
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Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
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Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
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Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
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16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Наука

Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль 04 октября в 16:10
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В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
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Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
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Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
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Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
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В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
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Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

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МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
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В Иране освободят задержанную российскую журналистку

Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
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Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
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Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть

Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.
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Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

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Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
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Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Волейбол

Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
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Космос

В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы

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Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
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Политика

Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере

Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
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Армия и оружие

SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
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Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Андрей Евгеньевич Билецкий
Украинский политик
Украинский политический деятель, руководитель расистских и неонацистских организаций «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи, входивших в Правый сектор, идеолог «социал-национализма», бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток. Командир полка «Азов» с 17 сентября 2014 года, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что многие его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных взглядов, имея в своём составе в том числе выходцев из организаций, которые возглавляет Билецкий. Подполковник. Прозвище - «Белый вождь». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный.
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Франк-Вальтер Штайнмайер
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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