Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

Видеозапись опубликована в YouTube. При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером.
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Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

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РИА Новостивчера в 21:03
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