Политика
Lenta.ruПорошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
Видеозапись опубликована в YouTube. При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером.
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Порошенко нахамил лидеру националистов в телестудии из-за «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолецвчера в 23:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
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Российская газета 06:16
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Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Наука
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Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»
На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra вчера в 12:41
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Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
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Группа Kiss даст концерт в Индийском океане
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
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Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
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В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
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В ДНР украинские силовики обстреляли детский сад и жилые дома
На окраине Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены детский сад, четыре жилых дома и хозяйственные постройки.
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Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
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