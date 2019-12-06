Политика
Московский КомсомолецПорошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда». Также Порошенко посоветовал Зеленскому не доверять Путину.
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SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок
Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Общество
В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ
В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов. Об этом пишет The Washington Post.
Политика
Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам
Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
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Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Происшествия
В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Технологии
Квантовое превосходство: что это значит
Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала подписчиков «опарышами»
Экономика
Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей
Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Армия и оружие
Новый «Майдан» начнется с провокации Правого сектора на Донбассе
Аккурат перед началом «нормандского» саммита в Париже, боевики радикального бандформирования «Правый сектор»* намерены устроить диверсию в демилитаризованной зоне у населенного пункта Петровское.
Происшествия
Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости
Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Общество
В Омске дорожные ямы засыпали картошкой
В Омске местные жители «отремонтировали» дорогу, засыпав ямы картошкой.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Общество
SPAR закроет часть магазинов в России
«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Здоровье
Минздрав Чувашии прокомментировал ситуацию в детской больнице
Число обратившихся в медучреждение в 2019 году выросло В Минздраве Чувашии прокомментировали сложившуюся в Городской детской больнице № 2 ситуацию.
Футбол
Аршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".