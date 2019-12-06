Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда». Также Порошенко посоветовал Зеленскому не доверять Путину.

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

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