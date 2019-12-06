Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьПорошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки». Порошенко также добавил, что переговоры с Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи»
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Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
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Аналитики взяли за основу базовый набор, в который вошли продукты, необходимые для приготовления порции салата оливье, сельди под шубой (150 грамм), бутербродов с красной икрой и сёмгой, сырной и колбасной нарезки (50 грамм), 3-х мандарин, 1-го яблока, а также 2-х бокалов шампанского.
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РБК вчера в 15:06
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Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
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МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
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По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
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В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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