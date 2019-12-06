Политика
RT на русскомПорошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
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Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам
Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Футбол
«Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги
Зенит сыграет дома с Динамо в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Зенит набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Экономика
Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове
В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
Политика
В «Слуге народа» сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Стив Маттин, вице-президент по дизайну АвтоВАЗа, восемь лет живет в России и разрабатывает фирменный стиль автомобилей LADA.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Здоровье
Пригрозили уголовкой: врачи ОДКБ написали третье письмо, в котором ответили защитникам главврача
Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали еще одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Три магазина «Народная семья» закроют в Мурманске
«Интерторг» закроет 20 магазинов в Санкт-Петербурге и по три – в Петрозаводске и Мурманске.
Футбол
Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил, кого именно из болельщиков он назвал фашистами.
Игры
Beyond a Steel Sky не выйдет в этом году
Студия Revolution Software объявила, что период разработки приключения Beyond a Steel Sky увеличен: игра не выйдет в 2019 году.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Общество
Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью
По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.