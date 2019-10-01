Политика
ИзвестияПорошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
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Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ. Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это.
— Петр Порошенко, украинский политикФедералПресс 16:31
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Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Бенфикой»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре.
Pravda.Ru 10:22
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Экономика
Украина откажется от использования мелких монет
С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.
Российская газета 08:38
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Культура
Громкая премьера фильма «Дитя погоды» состоится на Comic Con Russia
Зрителям представят фильм Макото Синкая «Дитя погоды». В местном прокате лента уже собрала свыше $120 миллионов.
Культуромания вчера в 16:34
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Технологии
В США разработали систему GPS нового поколения
В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.
Профиль 16:52
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить встроенный спектрометр
Дни24 вчера в 07:12
Политика
Кремль прокомментировал вопрос размещения военной базы в Белоруссии
В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров указал, что отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это «действительно неприятный эпизод».
Взгляд.ру 05:02
Политика
Лидеры ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром
С Ли Сянь Луном главы «евразийской пятерки» подпишут соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.
МИР 24 08:16
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Политика
Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник
"Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.
Экономика сегодня 16:18
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Происшествия
На колледж в Финляндии совершено нападение
В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
BFM.ru 07:53
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
ФАН 03:41
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
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Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
РБК 17:14
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
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Гаджеты
Бегство Samsung из Китая. Компания закрывает в Поднебесной свой последний завод по производству смартфонов
Как сообщает источник, последний китайский завод Samsung по производству смартфонов будет закрыт в конце текущего месяца.
iXBT.com 12:16
Политика
«Северный поток — 2»: дополнительные расходы на сотни миллионов (NDR, Германия) (NDR Info)
"Северный поток — 2": дополнительные расходы из-за выжидательной тактики Представитель "Северного потока — 2" назвал поведение Дании "выжидательной тактикой".
ИноСМИ 29 сентября в 18:05
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Кино
Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны
Квентин Тарантино рассказал, что он активно работает над романом о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино, сообщает NME.
РИА Новости 08:25