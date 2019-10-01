Политика
ИнфоросПорошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
На своей странице в Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его фракция "Европейская солидарность" не намерена мириться с подписанием представителями Киева "формулы Штайнмайера" и не даст разрушить украинское пространство, передает ТАСС.
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Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолецвчера в 15:02
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Lenta.ruвчера в 14:50
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»
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Life.ru 30 сентября в 11:28
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RT на русском вчера в 23:00
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Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»
Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
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Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
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Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru вчера в 06:57
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От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
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Газета.Ru вчера в 19:15
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Новая статистика Mindfactory: объем продаж лишь двух процессоров AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 в два раза превышает объем продаж всех CPU Intel
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