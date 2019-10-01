Политика

ИнфоросПорошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

На своей странице в Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его фракция "Европейская солидарность" не намерена мириться с подписанием представителями Киева "формулы Штайнмайера" и не даст разрушить украинское пространство, передает ТАСС.
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Порошенко: Подписание «формулы Штайнмайера» — шаг к отмене санкций РФ

РЕН ТВвчера в 14:29

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 15:04

Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 15:02

Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 14:50

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 19:30

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Взгляд.рувчера в 14:26

Партия Порошенко назвала подписание «формулы Штайнмайера» шагом к снятию санкций с России

ТАССвчера в 14:21
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
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РИА Новости вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
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Матч «Крыльев Советов» с «Сочи» рассудит Алексей Матюнин

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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

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Российская газета вчера в 10:37
Культура

Москвичи прощаются с Марком Захаровым

Художественный руководитель одного из культовых театров столицы скончался 28 сентября на 86-м году жизни.
Говорит Москва вчера в 05:15
Экономика

Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»

Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
ANNA-News вчера в 11:26
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Здоровье

В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность

В России стали меньше умирать от заболеваний, которые связаны с употреблением алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 19:32
Армия и оружие

Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»

Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru вчера в 06:57
Наука

От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv вчера в 04:03
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Авто

Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв

Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
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Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 30 сентября в 06:50
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

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Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
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В Петербурге открылся центр амбулаторной онкологической помощи

В этом году планируется открыть восемь, а в течение трех лет их количество вырастет до 18 – по одному в каждом районе Петербурга.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:30
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

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Новая статистика Mindfactory: объем продаж лишь двух процессоров AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 в два раза превышает объем продаж всех CPU Intel

Выходит, европейский потребитель распробовал эти процессоры, и они понравились. Впрочем, интересная статистика на этом не заканчивается.
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Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
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РБК: Операторов 5G переведут на российские серверы, которых еще нет

В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, но при этом появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки.
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В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских

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