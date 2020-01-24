Политика
RT на русскомПорошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
Политика
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Авто
У Lada Vesta появилась новая комплектация Comfort Winter
Сообщается, что комплектация Comfort Image модели Lada Vesta получила новое название — Comfort Winter.
Космос
Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Авто
Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Политика
Британский премьер задумывается о приезде в Москву на Парад Победы
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, может принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Москве.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Здоровье
Врач назвал болезни, под которыми могут скрываться опасные паразиты
Подмосковный врач рассказал, как можно распознать в своем организме опасных паразитов.
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Политика
Лукашенко отказался быть «последним президентом» Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.