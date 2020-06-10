Бывший украинский президент Пётр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении коллекции картин через границу, передаёт РИА Новости.

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

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