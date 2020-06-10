Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПорошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший украинский президент Пётр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении коллекции картин через границу, передаёт РИА Новости.
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Появились слухи о задержании Петра Порошенко

Московский Комсомолец07:14

Экс-президент Украины Порошенко пришел на допрос и превратился в подозреваемого

Росбалт05:37

Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко будет принудительно доставить на допрос

Эхо Москвывчера в 23:07

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Аргументы и Факты04:46

Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах

РИА Новости04:07

Порошенко приехал на допрос в ГБР

REGNUM04:29

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

Life.ru04:51
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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике

Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru вчера в 12:16
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Общество

В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
Российская газета 09:04
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Армия и оружие

По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в городе Сирт.
Lenta.ru 06:22
Футбол

Лигу чемпионов возобновят 8 августа

УЕФА запланировали доиграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов с 8 по 23 августа, сообщает AS.
Полит.ру 08:29
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест

Право.ру вчера в 14:52
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Авто

АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Экономика

Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалюты

В ведомстве считают, что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с выпуском и обращением криптовалютных активов, пишет «Коммерсант».
РБК 02:37
2
Здоровье

Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж

Липецк, 10 июня 2020, 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95.
REGNUM 08:39
3
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Коммерсантъ 05:36
47
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье

Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом

«Ситуация по коронавирусу пока напряженная, но по сегодняшней динамике видим потенциал по улучшению ситуации», - отметил Алексей Текслер 10 июня в ходе совещания, которое провел с главами в режиме ВКС.
Урал-пресс-информ 04:54
2
Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
17
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
14
Общество

Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
Известия 05:38
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Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,1K
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
2,4K
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
667
Политика

Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
3
Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
52
Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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