Политика
Аргументы и ФактыПорошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Бывший украинский президент Пётр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении коллекции картин через границу, передаёт РИА Новости.
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Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко будет принудительно доставить на допрос
Эхо Москвывчера в 23:07
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Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике
Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru вчера в 12:16
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Общество
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки
С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
Российская газета 09:04
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в городе Сирт.
Lenta.ru 06:22
Футбол
Лигу чемпионов возобновят 8 августа
УЕФА запланировали доиграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов с 8 по 23 августа, сообщает AS.
Полит.ру 08:29
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха
Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Авто
АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Экономика
Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалюты
В ведомстве считают, что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с выпуском и обращением криптовалютных активов, пишет «Коммерсант».
РБК 02:37
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
Липецк, 10 июня 2020, 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95.
REGNUM 08:39
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
«Ситуация по коронавирусу пока напряженная, но по сегодняшней динамике видим потенциал по улучшению ситуации», - отметил Алексей Текслер 10 июня в ходе совещания, которое провел с главами в режиме ВКС.
Урал-пресс-информ 04:54
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве
«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
Известия 05:38
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54