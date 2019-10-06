Политика
RT на русскомВ Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське». По данным издания, на Майдане собрались несколько тысяч человек около сцены с надписью «Движение сопротивления капитуляции».
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
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Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
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