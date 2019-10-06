Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське». По данным издания, на Майдане собрались несколько тысяч человек около сцены с надписью «Движение сопротивления капитуляции».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Киеве митинг против реализации «формулы Штайнмайера» собрал несколько тысяч человек

ТАСС07:33

Порошенко прибыл на «майдан желтых повязок» в Киеве

Известия09:27

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

Интерфакс08:26

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера» на майдане

РБК10:31

На Майдане проходит митинг против формулы Штайнмайера

RT на русском08:06

Около 10 тысяч человек вышли на акцию в центре Киева против согласования так называемой «формулы Штайнмайера»

Эхо Москвы08:30

На Майдане началось веселье против формулы Штайнамайера: «патриотов» развлекают песнями про «незалежность»

Новостной фронт05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Ашберн

Татары на Майдане требуют войны с Донбассом

Вести.UZ08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Российская газета 09:34
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Культура

Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями

В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости 11:16
Космос

Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса

Народные новости вчера в 22:38
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Политика

Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе

В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Политика

Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 04 октября в 14:04
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Хоккей

«Отец отравился ядовитым газом и умер. Остались с мамой и тремя братьями». Большое интервью Бориса Михайлова

«Слева на фасаде — портрет Локтева, но вы идите направо, в сторону портрета Тарасова», — объяснял мне накануне по телефону Михайлов.
Спорт-Экспресс 07:55
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC

Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Футбол

«Урал» уступил дома «Зениту» 1:3

Аргументы недели 06:50
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы.
РБК вчера в 07:20
Армия и оружие

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Вести.Ru 08:40
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03:17
Гаджеты

В Сети появились характеристики Honor 9X для Европы

Пока люди гадают, когда это случится, в Сети всплыли характеристики Honor 9X для европейцев.
Актуальные Новости 10:17
Политика

Представитель Зеленского озвучил «расценки» за участие в вече в Киеве

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве.
Экономика сегодня 10:51
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

RT на русском 10:37
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Происшествия

Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки

Lenta.ru 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное