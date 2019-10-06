В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське». По данным издания, на Майдане собрались несколько тысяч человек около сцены с надписью «Движение сопротивления капитуляции».

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

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