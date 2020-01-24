Политика
РИА НовостиДопрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Происшествия
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Политика
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи
Происшествия
На Новочеркасской ГРЭС произошла авария
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Футбол
Лукаку вспомнил, как получил от Конте перед всей командой
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали 31 января на новый допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Культура
Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)
Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
Политика
Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте
Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Политика
Песков: РФ направит предложения о проведении саммита «пятёрки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия направит официальные послания постоянным членам Совета Безопасности ООН (Китаю, США, Франции и Великобритании) о проведении саммита «пятёрки».
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.