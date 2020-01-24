Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

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