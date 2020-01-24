Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Общество Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Теннис Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Общество Суд арестовал имущество «Интерторга» — владельца сети Spar и «Семья» Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома «Интерторг», который владеет сетью супермаркетов «Семья», Spar и «Идея» в Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа.

Общество Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году "Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.