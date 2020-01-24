Политика
RT на русскомПорошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Происшествия
В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек
Автомобилист, выехавший на тротуар на северо-востоке Санкт-Петербурга, стал, по предварительным данным, причиной дорожного конфликта с участием 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авто
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи», в котором кузов выполнили из композитных материалов с тепло- и шумоизоляцией.
Общество
Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний
Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Хельсинки встретит китайский Новый год вместе с Пекином
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Политика
Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле
Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Как сообщает Today News Ufa, китайские ученые выяснили, что первоисточником коронавируса могли стать змеи.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Общество
Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Общество
Суд арестовал имущество «Интерторга» — владельца сети Spar и «Семья»
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома «Интерторг», который владеет сетью супермаркетов «Семья», Spar и «Идея» в Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа.
Общество
Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году
"Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.
Политика
В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Хоккей