Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
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Порошенко пришел на допрос по делу о госизмене

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Порошенко уже допрашивают как «изменника Родины»

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