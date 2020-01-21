Политика
Московский КомсомолецПорошенко принудительно приведут на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Теперь следователи готовят документы для принудительного привода.
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Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Политика
Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост.
Фигурное катание
Мишин сомневается, что Туктамышева может сменить гражданство
Кино
Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо
Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» вошли в 100 лучших клубов мира по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила «Зенит» и «Краснодар» в топ-100 лучших клубов мира за прошлый год.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
На Кубани сироту судят за расчистку двора школы от поваленных деревьев
В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев.
Общество
Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взятки
Суд средней ступени Тяньцзиня (КНР) приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвея к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Политика
Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»
Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Футбол
Никола Влашич: «Не задумываюсь о том, сколько буду играть за ЦСКА. Здесь я счастлив»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич побеседовал с обозревателем bobsoccer.ru на сборе в испанском Кампоаморе.
Технологии
СМИ узнали об отказе Apple от внедрения шифрования после претензий ФБР
Вскоре после прошедших переговоров Apple отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
Происшествия
Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом
В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
Политика
Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности
Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году Mitsubishi выведет на российский рынок две рестайлинговые модели – кроссовер ASX и внедорожник Pajero Sport.
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
В Сбербанке сообщили в самой мощной в истории организации DDoS - атаке.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Общество
Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Хоккей
В полуфинале юношеской Олимпиады Россия сыграет с Финляндией
В понедельник, 20-го января, в Лозанне состоялся заключительный поединок группового этапа хоккейного турнира в рамках ЮОИ-2020 между командами Финляндии и Швейцарии.
Общество
«Красивые» номера начнут продавать на портале госуслуг
Музыка