Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Теперь следователи готовят документы для принудительного привода.

Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Политика Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.

Политика В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Политика Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность» Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.

Технологии Microsoft начала менять Windows 10 В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.

Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Общество Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест «Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.